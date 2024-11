Ilrestodelcarlino.it - “Dobbiamo ritrovare Riccardo”. Raccolta firme per svuotare la diga

Gola Del Furlo, 16 novembre 2024 – ??????Una petizione perl’invaso a ridosso delladel Furlo è stata avviata dalla famiglia diBranchini, il 19enne di Acqualagna sparito nel nulla dal 12 ottobre, dopo aver parcheggiato la sua vettura proprio dinanzi l’ingresso della centrale idroelettrica. La decisione è maturata dopo l’intervento dell’ex custode dellache, nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto?“, ha raccontato di diversi svuotamenti, una ventina e più, operati nel corso degli anni. L’uomo, ora in pensione, ha riferito che nel corso di mezza giornata è possibile compiere l’operazione, dopo aver aperto una saracinesca, posta sul fondo del bacino e azionata da un pistone, che permette all’acqua di defluire. Un’operazione, ha chiarito l’ex guardiano, che non avrebbe mai comportato rischi né un impatto ambientale particolarmente significativo: “La maggior parte dei pesci – ha chiarito – se si diminuisse il livello dell’acqua, troverebbe una via di fuga controcorrente mettendosi in salvo”.