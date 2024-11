Gaeta.it - Daniel Pennac e il nostro viaggio nell’amicizia attraverso “Il mio assassino”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’ultimo romanzo di, “Il mio”, rappresenta un’ulteriore evoluzione nel percorso dello scrittore francese, noto per le sue opere che mescolano finzione e autobiografia. Anticipato come una sorta di prequel della celebre saga dei Malaussène, questo libro si rivela in realtà un profondo omaggio all’amicizia e al potere dei legami umani. Presentato in occasione di Bookcity 2024 a Milano, il testo offre uno sguardo privilegiato sul processo creativo die sulle persone che l’hanno influenzato.Nonnino: il protagonista a quattordici anniLa narrazione si concentra su Nonnino, un giovane ricattatore di quattordici anni che intraprende una carriera criminale di successo.ci guidai primi passi di questo personaggio, intrecciando elementi di narrativa e autobiografia.