Dalila Di Lazzaro sulla malattia | Un incubo i medici non mi credevano

Di, ha dovuto fare i conti per diverso tempo con una, il dolore cronico arrivato a seguito di un incidente nel 1998, a seguito del quale ha riportato diverse fratture.Oggi l’attrice sarà tra gli ospiti di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin a partire dalle 16:30 su Canale 5. In un’intervista a Domenica In ha raccontato di un incidente in motorino avuto a Roma, quando a causa di una buca sul manto stradale, riportava diverse fratture e un dolore cronico. Negli studi del programma condotto da Mara Venier, si era lasciata andare ad una confessione choc:“Io mi ero rotta l’atlante, un problema cervicale. Sono rimasta a letto undici anni senza mai alzarmi, mai. Neanche per lavarmiDi, la confessione choc“È stato unperché poi inon mi hanno creduta, all’epoca non si parlava di dolore cronico.