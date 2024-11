Teleclubitalia.it - Da Milano adescano bambino di Salerno e lo costringono a compiere atti sessuali: scattano gli arresti

Leggi su Teleclubitalia.it

Contrasto alla violenza sessuale sui minori. Il 12 novembre, la Polizia di Stato e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Basilicata e Molise con l’ausilio dell’omologo Centro Operativo Lombardia ha dato esecuzione all’ordinanza di una custodia cautelare in carcere e di una detenzione domiciliare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta .L'articolo Dadie logliTeleclubitalia.