Curling Europei maschili 2024 | Italia ok all’esordio Inghilterra battuta 8-3

Inizia bene il cammino dell’aglidi, in corso di svolgimento a Lohja in Finlandia. Gli Azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, con Alberto Zisa nel ruolo di riserva, hanno battuto l’per 8-3 al termine di un incontro che si è chiuso dopo i primi otto end. Team Retornaz sul pezzo fin dalla partenza, con i due punti del primo end e il break del quarto end per il 5-1. Per il resto pura gestione da parte dei recenti semifinalisti a livello Grand Slam, con gli inglesi che racimolano un punto nell’ottavo end ma decidono comunque di concedere la vittoria agli avversari. L’adesso tornerà in pista domani per un doppio impegno, contro Repubblica Ceca e Svezia.CALENDARIOMASCHILE: DATE, ORARI E TVCALENDARIOFEMMINILE: DATE, ORARI E TVok8-3 SportFace.