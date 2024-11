Comuni ecco le sfide future Sicurezza verde e digitale | 14 milioni dalla Fondazione

Ilrestodelcarlino.it - Comuni, ecco le sfide future. Sicurezza, verde e digitale: 1,4 milioni dalla Fondazione

Ledel territorio si fanno sempre più urgenti. Tra eventi sismici e alluvionali, spopolamento dei piccoli centri, denatalità, difficoltà legate alla mobilità e all’inclusione sociale, le Amministrazioni si trovano di fronte a un quadro complesso. La, con il suo Documento Programmatico Previsionale 2025, prova a rispondere a questi bisogni mettendo a disposizione 1,4di euro per progettare il futuro nel triennio 2024-26. Il bando è rivolto aidi Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Galeata, Bagno di Romagna, Verghereto, Predappio, Premilcuore, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Modigliana e Tredozio. Questi potranno richiedere contributi per una serie di interventi, tra cui: opere a difesa del rischio idrogeologico del territorio; rigenerazione e riuso di spazi comunali da utilizzare per scopi culturali e ricreativi o per lo sviluppo turistico e commerciale; riqualificazione energetica di immobili adibiti ad uso pubblico, come ad esempio asili, impianti sportivi, residenze per anziani; creazione o ammodernamento di aree verdi; recupero di immobili di prestigio storico-artistico; realizzazione di opere di interesse pubblico; progetti ‘smart’ per potenziare l’accesso alle tecnologie digitali, la mobilità, la connettività e l’energy planning.