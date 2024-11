Oasport.it - Bright Maddaloni Nosa e Erica Simonetti sul podio negli Europei U23 di judo

La prima giornata era stata ricca di soddisfazioni per l’Italia a Pila, in Polonia, sede degliU23 di. Sui tatami polacchi erano arrivate ben cinque medaglie. A salire sulerano stati Giuseppe De Tullio, oro nei -66 kg, Federico Ninfo, argento nei -66 kg, Giulia Ghiglione, argento nei -48 kg, Asia Avanzato, bronzo nei -48 kg, e Carlotta Avanzato, bronzo nei -63 kg.Ebbene, si è dovuto aggiornare anche nel day-2. Il riferimento è alla medaglia d’argento conquistata danei -81 kg e quella di bronzo ottenuta danei +78 kg.si è fatto strada nella propria Pool, prevalendo contro il serbo Velimir Kosivic e il turco Musa Simsek, prima di approdare in semifinale. Ilka tricolore ha messo in mostra la sua tecnica per spuntarla contro il ceco Mlady, dovendo però alzare bandiera bianca al cospetto del georgiano Kote Kapadadze.