Bollette gas, bisogna già prepararsi: cosa troveremo nei prossimi giorni

Una nuova analisi è stata condotta sulle tariffe disponibili per le utenze di luce e gas: si registrano nuovi aumenti rispetto ai mesi scorsi.Ormai da molto tempo si parla di rincari sulle. I costi per il consumo di gas ed energia elettrica, difatti, hanno fatto registrare un’impennata negli ultimi anni che significativamente influito sui portafogli degli italiani.gas,giànei(Notizie.com)Nuovi aumenti si sono registrati, proprio in questi ultimi mesi per quanto riguarda le offerte presenti sul mercato libero, soprattutto per gli utenti optano per un contratto a prezzo variabile. A segnalarlo l’Associazione Italiana degli Utility Manager (Assium) che ha realizzato un report comparando le offerte presenti sul mercato da novembre con quelle dei mesi precedenti nelle città del nostro Paese.