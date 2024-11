Atp FinalsJannik Sinner vola in finale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.53 Non si ferma la corsa di. L'azzurro liquida 61 62 il norvegese Ruud (1h10' di gioco) eindelle Atp Finals di Torino, dove troverà l' americano Fritz, già battuto nettamente da Jannik martedì scorso nel match del gruppo 'Nastase', che a sorpresa in semiha eliminato il tedesco Zverev Niente da fare per Ruud (attualmente al 7° posto nel ranking), troppo più forte,n.1 del tennis mondiale,che quest'anno ha già vinto 2 Slam (Australian e Us Open), col 'contorno' dei Masters 1000 di Miami, Shanghai e Cincinnati.