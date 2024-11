Lanazione.it - Antidivo col cuore tenero. D’Angelo il ’progressista’

uno di noi, entrato di diritto nei nostri cuori". Tutti in piedi per l’Omone, il tecnico che ha riportato il calcio a Spezia dopo due anni di tribolazioni inaudite, l’uomo che ha riconciliato gli spezzini con la loro squadra del, trasmettendo ai protagonisti con la casacca bianca i valori imprescindibili della passione, dele della combattività a oltranza. Unper eccellenza, dal carattere schivo e riservato, un po’ come gli spezzini, molto ironico e dalla bontà d’animo facilmente intuibile, testimoniata da ogni giocatore che lui ha allenato. Disse Diego Falcinelli a La Nazione: "Io metto il nostro allenatore tra i primi tre della Serie B, in qualunque piazza abbia lavorato ha sempre fatto bene. Al di là dell’aspetto tecnico, è una persona buona e quando un allenatore si fa voler bene è già a metà dell’opera".