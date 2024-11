Oasport.it - A che ora Sinner-Fritz, ATP Finals 2024: dove vedere in tv la finale, programma, streaming

Domani, dalle ore 18.00, Jannike Taylorsi affronteranno nell’atto conclusivo delle ATPdi Torino. All’Inalpi Arena i due si ritroveranno dopo il confronto nel Round Robin, che ha sorriso al tennista italiano, a segno con il punteggio di 6-4 6-4.L’azzurro ha letteralmente asfaltato nella semiil norvegese Casper Ruud, con il punteggio di 6-1 6-2. Una prestazione di una solidità pazzesca, che ha confermato il suo livello di condizione in questo evento, desideroso di conquistare un titolo che l’anno scorso gli è sfuggito, sconfitto da Novak Djokovic, che quest’anno era assente.Il bilancio dei precedenti è 3-1 e c’è la voglia di aggiornare in meglio questo storico. Quinta sfida contro il californiano, a segno a sorpresa nella prima semicontro il tedesco Alexander Zverev, ko in tre set in una partita di grande intensità.