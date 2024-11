Amica.it - X Factor 2024: al quarto live eliminati The Foolz e Danielle

Leggi su Amica.it

è arrivato al, un“al cardiopalma”, dice Giorgia, un invito al Grand Hotel, per scelta di autori e scenografi. Paola Iezzi a questo giro è una diavolessa, d’altronde, è la serata un po’ infernale, che eliminerà due concorrenti. E lei deve tenere duro per mantenere in gara la sua superstite. Achille Lauro (soprannominato “Lowro”), con un diavolo tatuato sul tricipite, brandisce la forca rubata a Paola. X: la carrellata delle canzoni short per la prima eliminazioneLa prima manche prevede un’eliminazione diretta e i concorrenti si giocano il tutto e per tutto. Parte una carrellata dei cavalli di battaglia. Les Votives con Sign of the Times di Harry Styles; Lawrah canta Beyoncé,in Mare d’inverno, Lorenzo Salvetti incanta con Poetica, di Cesare Cremonini, Francamente con The rhythm of the night, di Corona, Thepuntano su 90 Minuti, di Salmo, i Puncake con Police on my back dei Clash, Mimì con Figures di Jessie Reyez.