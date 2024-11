Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2024 ore 16:30

DEL 15 NOVEMBREORE 16.20 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER DUE INCIDENTIIL PRIMO STA CAUSANDO CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO IL CENTROIL SECONDO, NELLA DIREZIONE OPPOSTA, DUNQUE IN USCITA DA, CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO; IN QUESTO CASO I VEICOLI INCIDENTATI SONO SULLA CORSIA DI SORPASSO, SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DA TRIONFALE A SALARIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE, UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO. PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO, SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO PER LAFIUMICINO E TUSCOLANA.