Tg24.sky.it - Udine, 22enne muore in un incidente stradale come la sorella 5 anni fa

Leggi su Tg24.sky.it

E' morta in ospedale a una settimana di distanza dall'in cui è rimasta gravemente ferita. La sua auto si è schiantata nella stessa località, Castions di Strada (), in cui era cresciuta e in cui era morta cinquefa, sempre a causa di un, la. A raccontare il destino di Alexia e Gaia Vecchiato è il Messaggero Veneto. Dopo il sinistro Alexia, 22, insegnante di danza, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di, da lì a poco i medici non avevano potuto far altro che constatarne la morte cerebrale.