Lanazione.it - Topo d’appartamento. Arrestato 47enne che tentava di rubare

Un tempo venivano chiamati “topi“. Si tratta di qui ladri, sia esperti che alle prime armi, che tentato di entrare negli appartamenti sfruttando un momento in cui la casa è vuota. I periodi più gettonati sono sempre quelli a ridosso delle festività o durante le vacanze estive, ma non mancano anche i tentativi più disparati. Troppo spesso, purtroppo, si legge di furti in appartamento, ma alle volte la concatenazione favorevole di eventi permette di evitare lo spiacevolissimo inconveniente, e anche di pizzicare il malintenzionato con ancora in mano i ferri del mestiere. E fortunatamente è andata proprio così due giorni fa, in Borgo Giannotti. La Polizia, infatti, haun, di origini straniere, R.L., ben noto alle forze dell’ordine per una lunga lista di reati già messi a segno o tentanti nel corso degli anni, mentre cercava di scassinare l’ingresso di una abitazione.