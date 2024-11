Sport.quotidiano.net - Ternana, Lucchese nel mirino. Abate può contare su Cianci

di Augusto Austeri TERNI E’ in vista un turno interessante. Domenica alle 15, in contemporanea con, si giocheranno gli scontri diretti Arezzo-Pescara e Torres-Virtus Entella. Avremo dunque ulteriori segnali in ottica alta classifica e le Fere, al di là delle vicende altrui, saranno ovviamente obbligate a tornare alla vittoria. Il rientro diche ha scontato il turno di squalifica appare fondamentale, anche perchè lapotrebbe recuperare due centrali difensivi molto forti nel gioco aereo.starebbe valutando se tornare al 4-2-3-1, anche in considerazione del possibile pieno recupero di Cicerelli che nel derby ha potuto giocare soltanto uno spezzone nel finale. Il tecnico confida inoltre in un miglioramento delle condizioni di Romeo, domenica scorsa ugualmente impiegato part-time a causa dei postumi della forte contusione al costato rimediata a Sestri.