Su Mps il governo si è mosso bene. Ora quale futuro per Siena? Parla De Mattia

A 48 ore dal nuovo colpo di manovella del Tesoro sul Monte dei Paschi, è tempo di riflessioni. Premessa. La vendita di un altro 15% della banca più antica del mondo, segna un punto di svolta nella politica industriale delsul versante senese. Sì, perché se non altro la cessione della quota e annesso premio, orchestrata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti in raccordo con Bankitalia e Bce, porta in dote un risvolto non banale: blindare uno degli asset più pregiati del sistema Italia, ricorrendo al mercato e a investitori italiani e fermando ipotetiche mire francesi su Rocca Salimbeni. Questa indubbiamente risanata dopo due anni di gestione di Luigi Lovaglio (Mps ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile di 1,57 miliardi di euro, in crescita del 68,6% rispetto allo stesso periodo del 2023).