Donnaup.it - Specchi perfetti e senza aloni, ti sveliamo l’ingrediente segreto!

Averel’ombra di un alone è il sogno di ognuna di noi!Ma non è affatto un gioco da ragazze. anzi, sembra sempre difficile trovare il prodotto ideale per riuscire a ottenere un effetto degno della strega di Biancaneve, anche se noi siamo donne vere!Esiste però un ingredienteche vi permetterà di avere superficie splendenti.Pronte? Iniziamo!Innanzitutto munitevi di tutto ciò che vi servirà per lavorare al meglio: iniziate con un panno e un ottimo detergente per. Potete utilizzare quello che avete in casa, se lo ritenete idoneo ed efficace, oppure, se volete produrlo con il fai da te, seguite questi semplici consigli.Procuratevi uno spruzzino vuoto, riempitelo di acqua e aggiungete un cucchiaio di aceto, di bicarbonato o di alcool a seconda dei vostri gusti o della vostra disponibilità immediata.