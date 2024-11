Nerdpool.it - Solo Leveling -ReAwakening-: l’evento cinematografico arriva in Italia il 2, 3 e 4 dicembre!

Se sei un fan di, preparati per un evento imperdibile! Il fenomeno globale della web novel coreana firmata da Chugong torna sul grande schermo con-, un’esperienza cinematografica distribuita da Eagle Pictures, in programma nelle salene il 2, 3 e 42024.Cosa aspettarsi da-?Questo speciale appuntamento al cinema offre un riassunto della prima stagione e l’anteprima esclusiva dei primi due episodi della seconda stagione dell’anime. La storia di Sung Jinwoo, il “cacciatore più debole dell’umanità”, continua con nuove avventure e misteri, portando sullo schermo l’evoluzione di uno degli eroi più amati del panorama anime.Ambientato in un mondo dove i “cacciatori” dotati di poteri sovrumani proteggono l’umanità dai mostri provenienti dai dungeon,segue l’incredibile trasformazione di Jinwoo.