Bergamonews.it - Sicurezza sulle strade molto legata a un’urgente revisione del Codice

Leggi su Bergamonews.it

Chissà se fra nemmeno 3 anni ci muoveremo su taxi robotizzati, secondo lo scenario ora non più solo futuristico rimbalzato da un palcoscenico americano all’insegna di ‘una svolta cruciale’ nel traffico urbano. Il taxi completamente autonomo e addirittura senza il volante è già stato battezzato: si chiama ‘Cybercab‘.Il corredo di notizie che accompagna i lanci di questo avvenire prossimo venturo dice che a gestire tali veicoli sarà, ovviamente, l’avanzata altrettanto veloce dell’intelligenza artificiale che si muove orientata solo da telecamere invece che da radar e sensori. E si è già calendarizzata la disponibilità del ‘Cybercab’: nel 2026, in pratica dopodomani. Staremo a vedere e come dice il proverbio, se sono rose fioriranno. Più prosaicamente, restando con i piedi per terradella nostra quotidianità sperimentata e di congestioni frequenti, soprattutto in certe fasce orarie (per le tempistiche legate al mondo del lavoro e della scuola), c’è da sperare che prima dell’apparizione del robot al volante, si riesca, a Roma, tradotto: in Parlamento, a varare finalmente ladeldella strada.