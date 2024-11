Anteprima24.it - Serie C, Giornata Mondiale delle Vittime della Strada: un minuto di raccoglimento su tutti i campi

Tempo di lettura: < 1Anche quest’anno, come accade dalla stagione 2021-22, laC aderisce alla, promossa dall’Associazione Sicuro e Felice Ets allo scopo di sensibilizzare sul temasicurezzale.SuC NOW, in occasione del 15° turno dionato che si disputerà tra il 15 e il 18 novembre, verrà osservato undi silenzio per ricordarecoloro i quali hanno perso la vita sulle nostre strade, rinnovando, ancor più nella stagione sportiva 2024-25, l’impegno di Lega Pro.L'articoloC,: undisuproviene da Anteprima24.it.