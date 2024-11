Roma salvataggio dal 7piano

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 novembre 2024 – Aveva bisogno dei soccorsi ed è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco al 7° piano: è successo in via Prenestina, alle ore 11:00 circa, la sala operativa del Comando diha inviato la Squadra 12/A di Tuscolano II con il Nucleo SAF e l’Autoscala, a supporto del 118 per il trasferimento presso l’Ospedale di una persona con difficoltà respiratorie ed impossibilitata a muoversi.Il personale dei Vigili del fuoco giunto sul posto si sono recati all’interno dell’abitazione, e con l’aiuto del personale infermieristico, hanno imbarcato la persona su una barella assicurandola all’Autoscala e all’operatore del Nucleo SAF, che tramite una specifica manovra veniva trasportata all’interno dell’autombulanza, in attesa sulla strada.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.