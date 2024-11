Lanazione.it - "Riprendiamoci la Regione". Schlein spinge Proietti ’Noi uniti, forti e credibili’

La domanda che rimbalzava ieri nelle file del centrosinistra è se oggi i leader nazionali sarebbero riusciti a farsi vedere tutti insieme in Umbria per fare l’ultimo appello al voto per Stefania. E alla fine ce l’hanno fatta: ci sarà infatti tutto il cosiddetto "campo largo" a sostenerenell`ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni Regionali in Umbria. L`appuntamento è per le 10.30 a Terni con un presidio di fronte all`ospedale Santa Maria. Sono previsti la segretaria del Pd Elly, il leader M5s Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra. Non un comizio insomma, ma un presidio sul quale Giorgia Meloni – dal palco dell’Auditorium di San Francesco – ha ironizzato e non poco. Intanto però ieri Elly, leader del Pd, è tornata a Perugia per dare man forte alla sindaca di Assisi e alla sua candidatura.