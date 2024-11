Bergamonews.it - Rapina un kebab a Clusone: in manette un 23enne di Piario

Leggi su Bergamonews.it

. Un ventitreenne accusato di averto un esercizio commerciale impegnato nella vendita di, nel centro di, è stato arrestato dai Carabinieri nella tarda serata di martedì 12 novembre.Il giovane, attorno alle 22, si è introdotto nel locale parzialmente travisato con uno scaldacollo, incappucciato e armato di pistola: sotto la minaccia dell’arma aveva asportato dal registratore di cassa circa 100 euro, dandosi poi alla fuga.Il titolare dell’attività, un giovane di origine pakistana, che aveva ceduto alla minaccia, ha immediatamente chiamato il numero unico d’emergenza 112 riferendo l’accaduto ai Carabinieri. Attraverso una descrizione lucida e completa del sospettato, che era entrato in azione poco prima, senza tralasciare alcun dettaglio, ha fornito all’operatore della Centrale Operativa della compagnia dielementi essenziali per attivare le ricerche, come l’abbigliamento, alcune caratteristiche della possibile arma utilizzata e la somma di denaro asportata e conservata all’interno di una borsetta in tessuto fornita alla vittima daltore.