"Pronto soccorso, più coraggio dalle istituzioni"

"C’è un ‘elefante nella stanza’ nella campagna elettorale delle elezioni regionali di domenica e lunedì: si chiamadi Scandiano e la sua possibile chiusura". Il capogruppo della maggioranza di Casalgrande Antonio Maione risponde alle critiche sollevate dai consiglieri di minoranza Giuseppe Berselli e Paolo Debbi dopo che la maggioranza non aveva sostenuto il loro documento per modificare la norma che impedisce la proroga ai contratti con i medici gettonisti. Noi per Casalgrande e Siamo Casalgrande rimarcano che il ps del Magati "È e deve essere un presidio territoriale – dice Maione –. Per questo deve essere aperto 24 ore su 24 superando l’attuale riduzione di orario8 alle 20". Maione ritiene che chi opera all’interno del ps "lo possa fare in condizioni di assoluta sicurezza e con i migliori mezzi possibili in modo da garantire ai cittadini cure primarie adeguate".