Ilrestodelcarlino.it - Prime nevicate sopra i 1100 metri: "Ritorno sugli sci dal 6 dicembre"

Prima nevicata della stagione 2024/25 ieri in Appennino, che all’alba ha imbiancato di alcuni centiil Cimone, il lago Santo e tutte le zonei 1.100di quota, con fiocchi scesi anche a Barigazzo, S.Annapelago, Piandelagotti, san Pellegrino in Alpe, Capanno Tassoni, ecc. Una nevicata abbastanza abituale a metà novembre in Appennino che comunque ha destato i primi interessi tra gli appassionati di sport invernali. "Innanzitutto – commentano operatori invernali dell’alto Frignano – questa pur breve nevicata è almeno un sinonimo di un avvio nella normalità meteo della prossima stagione, non certo scontata negli ultimi anni". Legelate e la prima neve a novembre infatti sarebbero normali sul nostro Appennino alle quote medio-alte, ma negli ultimi anni sono cresciuti i timori di anomalie climatiche, come ad esempio lo scorso anno quando hanno riservato un inverno con temperature per lunghissimi periodile medie che sciolsero ben presto la neve caduta e quella prodotta con gli impianti programmati.