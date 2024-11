Ilfattoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, il fronte della protesta che unisce comitati, sindacati e partiti: “Opera inutile e dannosa. Saccheggiano fondi al Sud”

Daiche riuniscono i cittadini che saranno espropriati, passando per(Cgil), associazioni (Wwf, Legambiente, Greenpeace, Libera, Anpi, Arci), fino alle opposizioni parlamentari Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra. A Roma prosegue la battaglia contro ildi Messina, la grandecara a Matteo Salvini, ritenuta dai promotori “e costosa“. Mentre la Lega con un emendamento alla manovra, a prima firma Riccardo Molinari, ha chiesto di aumentare ia disposizione per “consentire l’approvazione da parte del Cipess, entro quest’anno”, facendo lievitare i costi a circa 14,7 miliardi fino al 2032 (contro gli 11,6 previsti dalla manovra per il 2024, ndr) e aumentando da 2,3 a 7,7 miliardi il contributo “pescato” dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (periodo di programmazione 2021-2027), opposizioni parlamentari e società civile annunciano battaglia insieme aidi espropriandi.