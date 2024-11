Romadailynews.it - Pompei – Risultati sorprendenti dal Dna dei calchi di ossa

Il Dna incorporato neidirivela la vera identità delle vittime.Frammenti diumane recuperate daiin gesso di cinque persone morte nell’eruzione del Vesuvio hanno ribaltato vecchie ipotesi sulla loro identità e sulle loro relazioni sociali: il sesso, l’ascendenza vengono per la prima volta rivelate dall’analisi del materiale genetico incorporato nei.Un team internazionale di ricercatori guidato da scienziati della Harvard Medical School, dell’Università di Firenze e del Max Planck Institute for Evolutionary hanno recuperato il DNA in collaborazione con il Parco archeologico didurante il restauro di 86danneggiati, su 104, nel 2015.Idello studio, pubblicati su Current Biology, rivelano che alcune delle storie raccontate per decenni sui sessi degli individui e sulle relazioni familiari, che si basavano sull’aspetto fisico deie su altre prove archeologiche, non sono corrette o non sono così semplici come si crede.