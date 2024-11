News.robadadonne.it - “P. Diddy ha abusato di Justin Bieber” le rivelazioni del rapper Marion Suge Knight

Sean Combs, in arte P., un tempo Puff Daddy, è in carcere dal settembre del 2024, accusato di violenza sessuale su circa 120 vittime. Da quando il potentissimo producer e musicista è finito in cella si è scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora, più o meno come accadde qualche anno con il caso Weinstein, che ha visto tantissimi fra i più importanti nomi della scena musicale americana essere coinvolti nell’inchiesta, e sorgere, immancabilmente, complottismi e ipotesi di cospirazioni varie.Quel che si sa, per certo, è cheè stato arrestato lo scorso 16 settembre al Park Hyatt Hotel a Manhattan e su di lui pendono capi di imputazione pesantissimi, che comprendono, fra gli altri, il traffico sessuale, la violenza su minori e lo sfruttamento della prostituzione. Vi raccomandiamo.