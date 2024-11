Oasport.it - Moto3: Piqueras è il più veloce nella FP a Barcellona, bene Alonso. Lontani gli italiani

Leggi su Oasport.it

Termina nel segno di Angella prima sessione di prove libere valida per il GP di, ultimo atto del Motomondiale 2024 in scena sul mitico tracciato del Montmelò in sostituzione della prova di Valencia, cancellata a causa dell’alluvione che ha colpito la città nelle scorse settimane. Una prova positiva per il centauro della Leopard Racing, abile a destreggiarsi su una pista non caldissima, dettata dalle condizioni di cielo coperto. Il pilota nello specifico ha fermato i cronometri a 1:47.281, rifilando uno scarto di +0.410 rispetto alla BOE Motorsports di David Munoz, secondo davanti al già Campione del Mondo David, ultimo a scendere sotto la soglia del minuto e quarantotto raccogliendo un gap di +0.610 rispetto al primo classificato.poi Joel Kelso (BOE Motorsport), quarto con +0.