Moto2 Canet il più veloce nelle pre-qualifiche 1 di Barcellona 5 Vietti fuori dalla top10 Arbolino

Aronha dettato leggepre-1 del Gran Premio di2024, valevole come ventesimo e ultimo capitolo stagionale del Mondiale. Dopo aver firmato il miglior tempo nella prima sessione mattutina, il padrone di casa spagnolo del team Fantic si è confermato in grande spolvero al Montmelò anche nel time-attack.1’42?426 il tempo messo a referto da, che ha rifilato almeno un paio di decimi a tutti proponendo la sua candidatura per un ruolo da protagonista verso lee soprattutto la gara della domenica. Secondo posto a 231 millesimivetta per il britannico Jake Dixon davanti agli iberici Manuel Gonzalez e Jorge Navarro, 3° e 4° a 293 e 298 millesimi.Quinta piazza per il migliore degli italiani, Celestino, distante 388 millesimitesta sul giro secco ma capace di precedere in classifica il fresco campione del mondo Ai Ogura, 6° a 0.