Messi attacca l’arbitro in Paraguay-Argentina | Cagòn non mi stai piacendo

Durante, valida per la Qualificazione al Mondiale 2026, terminata 2-1, Lionelsi è reso protagonista di un gesto alquanto discutibile, rivolto albrasiliano Anderson Daronco., Lionelsu tutte le furie accusa«Tu eres un cagón, no me estas gustando», queste le parole dial direttore di gara. Una frase del genere pronunciata durante il match potrebbe costargli alcune sanzioni disciplinari.L’nte dell’Inter Miami era furioso per la direzione di gara. In particolare la contestazione era per la decisione di non assegnare il secondo cartellino giallo al difensore Omar Alderete per un fallo commesso su di lui al 37?. Il mancato soddisfacimento si è trasformato in rabbia, quando lo stesso Alderete, difensore del Getafe, ha segnato il secondo gol del, regalando la vittoria alla sua squadra.