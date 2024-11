Gaeta.it - Marco Belinelli premiato come Vignaiolo dell’anno: un omaggio al talento in campo

Bologna ha vissuto un evento di grande rilevanza culturale e sportiva, con la consegna dell'edizione 2023 del Premio "noi" a. Il capitano della Virtus Segafredo Bologna e unico cestista italiano a vincere un titolo NBA si aggiunge così alla lista di personalità premiate, tra cui il cantante e compositore Stefano Belisari, notoElio. Questo riconoscimento, istituito dalla FIVI , celebra non solo le capacità sportive, ma anche i valori di qualità, professionalità e passione per la cultura del vino e dell'artigianato.Il premio "noi" e il suo significatoL'iniziativa del Premio "noi" ha lo scopo di mettere in evidenza figure significative provenienti da vari ambiti, dallo sport alla cultura, che incarna i principi fondamentali della tradizione vinicola italiana.