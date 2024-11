Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: si rivede Burdisso, attesa per Martinenghi e Pilato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.24: Anita Gastaldi vince la terza e ultima batteria con 4’40?15, secondo posto per Ilaria Cusinato con 4’40?48, terzo Di Passio con 4’40?51, fuori dalla finale Sara Franceschi con 4’50?0511.18: Anna Pirovano è la vincitrice della seconda batteria dei 400 misti con 4’37?84, secondo posto per Francesca Fresia per 4’38?3611.11: Elena Pravato si aggiudica la prima batteria dei 400 misti con 4’46?6011.06: Francesco Lazzari si impone nella terza batteria con 23?64, precedendo Lamberti con 23?65, terzo Glessi con 23?7711.05: Lorenzo Mora con 23?44 vince la seconda batteria davanti a Rosi con 23?9611.03: Gianluca Andolfi vince la prima batteria dei 50 dorso uomini con 23?9411.01: Queste le finaliste dei 100 dorso femminile: D’Innocenzo, Curtis, Gorlier, Cenci, Pasquino, Biasioli, Scalia, Gaetani11.