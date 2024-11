Lanazione.it - “Le stelle del ring” verso il traguardo della trentesima edizione

Arezzo, 15 novembre 2024 – Il 2025 sarà un anno di festa per il gran galà degli sport da combattimento “Ledel” che, organizzato dal Team Jakini, raggiungerà il. L’appuntamento è fissato per domenica 9 febbraio a Subbiano quando è in programma un evento con alcuni dei migliori atleti professionistiboxe ekickboxing internazionali, aprendo un calendario che proseguirà poi nei mesi successivi tra la città di Arezzo e le vallate per andare a rinnovare uno dei format più longevi e partecipati del panorama italiano. Nel frattempo, il Team Jakini ha archiviato con un ottimo bilancio la ventinovesimamanifestazione che ha chiuso il 2024 al palasport Estra “Mario d’Agata” e che ha regalato spettacolo e adrenalina ai tanti appassionati presenti sugli spalti.