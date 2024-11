Linkiesta.it - L’amministrazione Trump inizia a somigliare al Conte I

Con la scelta di Robert Kennedy Jr. come segretario alla Sanità,di Donaldconferma tutti i peggiori pronostici. O i migliori, a seconda dei punti di vista. Per quel vasto mondo illiberale di destra e di sinistra, rossobruno, gialloverde o come preferite chiamarlo, la nomina del no vax figlio di Bob Kennedy, indicato da uno studio di qualche anno fa come uno dei maggiori propagatori di fake news al mondo, convinto che il wi-fi faccia venire il cancro e che la disforia di genere sia causata dall’inquinamento, è naturalmente una splendida notizia.Mentre è forse il colpo di grazia per quel mondo liberal che crede (o almeno fino a ieri credeva) nel progresso assicurato da un dibattito pubblico pluralista, fondato sul comune riconoscimento dei dati di fatto e sulla discussione razionale.