Inter Zielinski | Questo è un top club mi hanno cercato anche Barcellona e Juventus

“Ho ricevute offerte dale su di me c’erano, Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid. Sarebbe stato difficile andare in Inghilterra, avrei valutato la Spagna ma alla fine ho preferito restare in Italia“. Ha parlato così Piotrai microfoni di Kanal Sportwoy dal ritiro della Polonia e in vista dell’impegno in Nations League contro il Portogallo. Il centrocampista nerazzurro ha aggiunto: “Sono approdato in un topmail Napoli è una grande società e sarei stato felice se avessi prolungato il contratto con gli azzurri“.: “è un top, mi” SportFace.