Notizie.com - In questi luoghi il Gps non funziona ed è vietato utilizzarlo, il motivo è agghiacciante: meglio non avvicinarsi

Leggi su Notizie.com

nel mondo in cui il Gps none che non sono visualizzabili su Google Maps. Perché accade? Ciò che si nasconde è.Quante volte vi siete ritrovati a “giocare” con Google Maps sfruttando le funzioni Street View o Google Earth per viaggiare da un posto all’altro del mondo stando comodamente seduti sul divano oppure per visualizzare una strada o un luogo prima di visitarlo. Ebbene bisogna sapere che ci sono posti inesplorabili.Inil Gps noned è, il(Notizie.com)Località celate agli utenti, impossibili da esplorare virtualmente. Se si cerca di accedervi si noteranno solo immagini sfocate oppure aree pixelate. Non c’è modo di pulire l’immagine e di fare chiarezza su ciò che non si vede. La curiosità è umana, incontrando uno dipunti ciechi si avrebbe proprio voglia di approfondire per scoprirne di più ma non sarà possibile.