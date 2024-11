Lanazione.it - Imprevisto ‘bellico’ per la maxi piscina di Iolo

"Al momento siamo dentro tanto al cronoprogramma comunicato dalla ditta quanto alle scadenze Pnrr. Non ci sono ritardi, ma imprevisti dovuti alla terra ritrovata durante le indagini. Il cronoprogramma ad oggi è comunque rispettato e resta quello comunicato". Lo ha fatto presente il sindaco Ilaria Bugetti a proposito dello stato d’avanzamento del cantiere che dovrà portare alla realizzazione del nuovo Stadio dell’Acqua di, rispondendo ieri in consiglio comunale a un’interrogazione presentata dal capogruppo della Lega Claudiu Stanasel. E si è detta fiduciosa su un punto: il complesso sportivo comprendente una vasca da 25 metri e una da 50, per un progetto da 16 milioni di euro (6,5 dei quali provenienti dal Pnrr) che promette di garantire alla città un impianto di livello nazionale, vedrà la luce entro la prima metà del 2026.