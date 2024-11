Ilgiorno.it - Il legale degli antagonisti: "Sgombero impensabile. Una soluzione è possibile"

Leggi su Ilgiorno.it

In città è noto come politico di centrosinistra ma anche come storico avvocato del centro sociale Leoncavallo. Mirko Mazzali, attualmente assessore alla Sicurezza del Municipio 9, apprende senza scomporsi della sentenza che ha condannato il ministero dell’Interno al risarcimento di tre milioni di euro al gruppo Cabassi, proprietario dell’ex cartiera di via Watteau, in zona Greco, per il mancatodell’immobile occupato abusivamente dai leoncavallini dall’8 settembre del 1994. Mazzali, dadel Leoncavallo è stato coinvolto in qualche modo in questa causa avviata dai Cabassi per ottenere il risarcimento? "No. La procedura ha riguardato lo Stato e i Cabassi, il Leoncavallo non è stato coinvolto in nessun modo. Non conosco nei dettagli la sentenza, dunque non posso commentarla.