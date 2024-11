Movieplayer.it - Il Gladiatore 2: Pedro Pascal sul red carpet, ma l'attenzione è tutta per la sorella transgender Lux Pascal

Leggi su Movieplayer.it

Ladi, attivista per i diritti dei trans, ha rubato la scena sul redde Il2 con un outfit sensuale total black. La premiere londinese de Il2 ha fruttato una pioggia di foto che hanno fatto la gioia dei fan, ma a rubare l'è stata la scelta didi sfilare in compagnia dellaLux. Il look total black di Lux, in coordinato con quello del fratello, è stato immortalato dai fotografi in azione a Leicester Square attirando l'ammirazione dei media e del pubblico presente. I due fratelli sono stati raggiunti sul reddalle altre star del film, Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen e Joseph Quinn, tutti a sostegno del regista Ridley Scott .