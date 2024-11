Fanpage.it - “Ho pianto nel fango di Valencia, ma ciò che vedo ogni giorno mi riempie il cuore”: la lettera di un 24enne

Leggi su Fanpage.it

Riceviamo e pubblichiamo ladi Cristian, un ragazzo italiano di 24 anni che vive acon la sua famiglia e chescende in strada per dare il suo aiuto dopo le alluvioni: "Questa tragedia si sta trasformando in una cosa bellissima: il popolo è sempre più unito, senza secondi fini. Stanno nascendo amori e amicizie. Abbiamo avuto la prova che possiamo veramente fare tanto".