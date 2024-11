Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso continua a riportare informazioni dall’esterno: interviene il confessionale (Video)

Lunedì sera, nel corso dell’ultima puntata delFranchi dopo una settimana trascorsa in Spagna ospita del Gran Hermano, ha fatto ritorno nella Casa italiana, pronto a riabbracciare i suoi compagni di avventura.Una volta fatto ritorno nel reality nostrano, però, il concorrente si è dimostrato molto loquace e desideroso di condividere con i suoi compagni leapprese mentre si trovava fuori dalla Casa. L’idraulico toscano, infatti, dopo aver raccontato con dovizia di particolari le condizioni della Casa in cui ha vissuto per alcuni giorni, è passato ad informare i suoi compagni sulle ultime notizie di attualità, svelando loro che ad essere eletto presidente degli Stati Uniti è stato Donald Trump, che la puntata settimanale del Gf è stata spostata al martedì per lasciare spazio a La Talpa e infine che il gioco Lupus in Fabula risulterebbe noioso per i telespettatori (clicca QUI per leggere).