"Grande Fratello", il dubbio su Lorenzo ed Helena: cosa si sospetta (VIDEO)

News Tv. Nelle ultime ore, è spuntato unsui social che ha come protagonistie Giglio. I due, nel giardino della casa del, hanno parlato diPrestes e del rapporto che ha la ragazza con. Subito il filmato è diventato virale per una frase che ha dettoe che ha alimentato dei sospetti che già alcuni avevano. La realtà sul loro rapporto potrebbe essere diversa da quello che raccontano ale secondo molti utenti, quella affermazione dilo proverebbe. Nell’ipotesi che circola sui social,edstarebbero nascondendo un grosso segreto. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Jessica Morlacchi, com’era la gieffina prima della chirurgiaLeggi anche: “”, interviene lo psicologo su”, l’evoluzione del rapporto traDopo essere stati molto vicini nelle prime settimane nella casa, i due si sono allontanati nel momento in cuiha capito di provare un forte interesse per Shaila Gatta, nella settimana in cui i due gieffini erano in Spagna.