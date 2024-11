Isaechia.it - Gf Vip, nota ex gieffina contro il papà famoso: “Si è fatto una risata quando sono stata in ospedale per le masse tumorali”

Leggi su Isaechia.it

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare del difficile rapporto tra un’ex concorrente del Grande Fratello e il suopadre.Stiamo parlando di Francesca De Andrè, che negli anni non ha maimistero delle difficoltà incontrare nel costruire un rapporto con suo padre Cristiano.Di recente Francesca è tornata a parlare del cantante non solo in merito ai loro rapporti personali, ma ha anche commentato la sfera lavorativa dell’uomo in modo molto critico:Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare, ha sempre lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento.Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Francesca ha parlato proprio dei suoi rapporti attuali con il padre:I rapporti con mio padre si sa qualiormai da tempo. Più che per mia volontàvenuti fuori pubblicamente per quanto dichiarato in un libro autobiografico pubblicato da lui pieno di menzogne, il mio è stato sempre un rispondere.