Terzotemponapoli.com - Fedele: “Kvaratskhelia può lasciare il Napoli, errore con Osimhen'”

Gaetano, noto agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista interessante ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. Durante la conversazione,ha analizzato vari aspetti del mercato del, parlando del futuro di alcuni giocatori di spicco, come Khvichae Victor. Ha anche dato il suo punto di vista sulla strategia della squadra partenopea, suggerendo possibili scenari futuri.e il Futuro alUno dei temi principali trattati dariguarda il futuro di Khvicha, il talento georgiano che ha impressionato sin dal suo arrivo al. Secondo l’agente, l’ingaggio che ilha offerto al giocatore sarebbe tra i più alti in Italia, a dimostrazione del valore che la società partenopea attribuisce al suo talento.