Ilfattoquotidiano.it - È morta Celeste Caeiro, la donna dei garofani simbolo della rivoluzione in Portogallo: aveva 91 anni

È caduto un fiore: all’età di 91, si è spenta per problemi respiratori, nell’ospedale di Leiria, in, lache il 25 aprile 1974 distribuì i fiori ai soldati nel giorno passato alla storia come ladei. Il movimento guidato dai capitani delle forze armate diede la spallata decisiva al regime salazarista dopo 48di dittatura.L’Estado Novo lusitanoavuto come modello il fascismo italiano. Il suo ispiratore era stato l’economista Antonio de Oliveira Salazar, ministro delle Finanze dal 1928 al 1932 e dal 1932 fino al 1968, dittatore del. Oltre a essere contrario a comunismo, socialismo, sindacalismo e anticolonialismo, cercò di imporre la dottrina del lusotropicalismo, ovvero l’estensione delad Angola, Mozambico e ai territori d’oltremare.