Dwayne Johnson dice che l’IMAX di Oppenheimer lo ha ispirato per Uno Rosso e il web si scatena

Leggi su Cinefilos.it

chedilo haper Uno, e il web siIl successo al box office di Uno(qui la recensione) non sembra arrivare come sperato dae da tutto il cast del film. Il film sembra destinato a raccogliere carbone e non dolcetti, nel periodo di Natale e l’ultimo intervento di The Rock sembra essere stato particolarmente contro producente per il dilm.ha infatti spiegato comelo abbia motivato a programmare per il film una grande uscita nelle sale, e questa sua eccessiva sicurezza nella qualità del film sembra aver destato l’ironia del pubblico.Parlando durante un documentario IMAX per promuovere Unoha raccontato una storia su come una proiezione digli abbia aperto gli occhi sull’uso di una tecnologia simile per il suo film natalizio ad alto budget.