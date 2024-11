Quifinanza.it - Donald Trump ha nominato il no vax Robert F. Kennedy ministro della Salute

Il futuro presidente degli Stati UnitihaF.segretario alla. Il candidato indipendente, che ha sostenutodopo il suo ritiro, ha accettato la nomina. Ex avvocato ambientalista, ha espresso più volte posizioni no vax con dichiarazioni che hanno messo in imbarazzo anche sua moglie.è una delle nomine meno impreviste tra quelle fatte daper il suo gabinetto. Nonostante le sue posizioni antiscientifiche, era ampiamente previsto che l’ex candidato indipendente avrebbe avuto un ruolo nella sanità.nominasegretario alla Sanitàhail candidato indipendente alla presidenzaF.Jr. come suo segretario alla Sanità e ai Servizi Umani. In questa posizione guiderà l’omonimo dipartimento che controlla tra le altre anche la Food and Drugs Administration, un’agenzia federale impegnata tra l’altro anche nel contrasto al traffico di stupefacenti.