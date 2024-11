Movieplayer.it - David Lynch ha bisogno dell'ossigeno per camminare: "È il prezzo da pagare"

Il regista di Mulholland Drive ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Per gran partea sua vita,è stato un accanito fumatore, come lui stesso ha sempre ammesso nel corsoe interviste. Un'abitudine che gli procurato diversi problemi di salute, accentuati dalla vecchiaia. Il regista ha sempre spiegato di essere stato molto innamorato di questo suo vizio. "Una parte importantea mia vita era fumare" spiegò"Amavo l'odore del tabacco, il gusto del tabacco. Amavo accendere le sigarette. Per me era parte'essere un pittore o un regista. Tuttavia, ciò che semini è ciò che raccogli". Quattro anni fa, avenne diagnosticato un enfisema, una malattia .